البنتاغون: مستمرون في قصف الصومال

جهينة نيوز:

أعلن البنتاغون أن سلاح الجوي الأمريكي شن، يوم 4 يونيو، غارة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في الصومال، ضمن استمرار الولايات المتحدة في دعمها العسكري للحكومة الصومالية ضد المتطرفين.

وجاء في بيان نشرته القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الغارة التي نفذها الطيران الحربي الأمريكي في منطقة جبال غوليس (شمال الصومال) هي السابعة لسلاح الجو الأمريكي ضد مسلحي "داعش" و"حركة الشباب" المتطرفين في هذه المنطقة.

ونقل البيان عن قائد العمليات في القيادة، اللواء ويليام ويست، قوله: "نحن نواصل ممارسة الضغوط على الشبكات الإرهابية في الصومال"، من أجل تمكين الحكومة من استعادة سيطرتها على مجمل أراضي البلاد.

وأضاف: "الحكومة الفدرالية في الصومال والولايات المتحدة ستواصلان الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل الشبكات (الإرهابية) لإبطال عملياتها وإضعاف قدراتنها"، في إشارة إلى الصراع الداخلي المسلح بين الحركتين الإرهابيتين المتنافستين.

وذكر البيان أن منطقة جبال غوريس معروفة بوجود معسكرات للإرهابيين فيها ومعارك بين مسلحي كل من "داعش" و"حركة الشباب" (التي أعلنت في السابق مبايعتها لـ "داعش").

وأكد البيان أن الغارة الأخيرة أسفرت عن مقتل ستة مسلحين، دون أن تخلف ضحايا أو إصابات في صفوف المدنيين.

وختم البيان بالقول إن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ستواصل تعاونها مع شركائها من أجل تسليم المسؤولية عن ضمان الأمن في البلاد، في نهاية المطاف، إلى الحكومة الفدرالية والولايات الصومالية التابعة لها.

و يذكر أن تقارير اعلامية تحدثت عن سقوط مدنيين بالغارات الامريكية