بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد أيوب يزور بعض تشكيلاتنا المقاتلة بريف حماة الشمالي الغربي

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة عيد الفطر السعيد قام العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بزيارة إلى وحداتنا العاملة على خطوط المواجهة مع التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي الغربي التقى خلالها المقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للجميع بالصحة والنجاح في أداء مهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن والذود عن كرامته وسيادته واطلع على جاهزيتهم وأثنى على روحهم المعنوية العالية.

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي تنفذها القوات على هذا الاتجاه وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب ودحره مشددا على أهمية مواصلة الأعمال النوعية وتحقيق الإنجازات في التصدي لجميع الخروقات المتكررة للتنظيمات الإرهابية.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون عند حسن الظن بهم الرجال الأشداء الأوفياء للوطن والأمناء على العهد الحاضرين بقوة في ميادين الشرف والرجولة والمستعدين دائما لتقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على طهر تراب سورية وسيادتها واستقلالها.

واختتم العماد أيوب جولته بلقاء الطيارين البواسل مثمنا كفاءتهم العالية واندفاعهم لتنفيذ الواجب المقدس لحماية أمن الوطن والمواطنين.

وأكد الطيارون أنهم يعتزون بالتقدير الكبير الذي يحظون به من القيادة مجددين العهد على بذل الدماء والأرواح في سبيل أداء الواجب.

وفي نهاية جولته أكد العماد أيوب أن سورية منتصرة لا محالة لأن فيها رجالا أباة يرفضون الذل والهوان ويعشقون الشهادة في سبيل أن يحيا الوطن وأبناؤه بعزة وكرامة وزود القادة الميدانيين بتوجيهاته متمنيا لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم وتحقيق المزيد من الانتصارات بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

كما زار العماد أيوب جرحى القوات المسلحة الباسلة في المشفى العسكري في حمص وهنأهم بالعيد واطمأن على أوضاعهم متمنيا لهم الشفاء العاجل مشيدا بروحهم المعنوية العالية وبإرادتهم الجبارة التي هزمت الجراح وكسرت الألم وكانت أقوى من مؤامرات المعتدين.

كما استمع العماد أيوب من الكوادر الطبية إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها المشافي العسكرية لرعاية الجرحى والاهتمام بهم.

رافق وزير الدفاع خلال جولته عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.