بـ مليار دولار .. إنشاء صندق ابتكاري بحثي بين روسيا و الصين

جهينة نيوز:

وافق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة الاستثمار الصينية على استثمار مليار دولار في إنشاء صندوق ابتكاري علمي وتقني روسي ـ صيني.

وقال مدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف اليوم الأربعاء: "سيساعد صندوق الابتكار الروسي-الصيني للعلوم والتكنولوجيا على توسيع نطاق التعاون مع زملائنا الصينيين بشكل كبير. نتوقع أن تسهم أنشطته بشكل كبير في تطوير وتنفيذ أحدث التقنيات والحلول لتطوير اقتصادات بلداننا وتعزيز الشراكة بين البلدين".

وتم التوقيع على جميع الوثائق من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ووفقا لدميتريف، سيستثمر كل طرف مبلغ 500 مليون دولار.

وفي عام 2012، أنشأ صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة الاستثمار الصيني صندوق الاستثمار الروسي الصيني، والذي تم خلاله استثمار أكثر من 7 مليارات دولار في أكثر من 30 مشروعًا.

ويعتبر صندوق الاستثمار الروسي الصيني بمثابة حلقة وصل رئيسية في تطوير التعاون الاستثماري بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية.

سبوتنك