اتحاد الصحفيين يدين اختطاف مراسل قناة الإخبارية السورية في الحسكة

جهينة نيوز:

أدان اتحاد الصحفيين قيام ميليشيات ما يسمى حزب العمال الكردستاني “الأسايش” باختطاف مراسل قناة الإخبارية السورية في الحسكة محمد توفيق الصغير مؤكدا أن استمرار هذه الميليشيات في التضييق على المواطنين والصحفيين هو قرصنة كون وجودها مخالفا للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب الاتحاد في بيان له اليوم تلقت جهينة نيوز منه بإطلاق سراح مراسل قناة الإخبارية فورا محملا هذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وقال الاتحاد إن “ما قامت به هذه الميليشيات مخالف للقوانين التي نصت على احترام حرية العمل الصحفي” داعيا النقابات والجمعيات والروابط والاتحادات الصحفية العربية والدولية للمساهمة في إطلاق سراح الصغير.

وأعلنت القناة الإخبارية السورية أمس أن ميليشيات “الأسايش” اختطفت مراسلها في محافظة الحسكة على خلفية قيامه بتصوير حرائق حقول القمح في القامشلي والتي يعتقد على نطاق واسع أن تلك الميليشيات تقف وراءها.