إخماد عدة حرائق في السويداء أحدها طال حقول أشجار مثمرة بالريف الشرقي

جهينة نيوز:

أخمدت فرق الإطفاء بالسويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي اليوم عدة حرائق نشبت بمواقع متفرقة بالمحافظة أكبرها طال حقولا زراعية وأشجارا مثمرة بالريف الشرقي.

وذكر قائد فوج الاطفاء بالسويداء نايف الشعار أن الفوج تبلغ عن حريق نشب في حقول زراعية في قرية الغيضة الشمالية أقصى شرق المحافظة اتى على مساحة كبيرة في منطقة ذات طبيعة جبلية معقدة على شكل مدرجات تنتشر فيها أعشاب يابسة كثيفة ويصعب وصول الآليات إليها حيث تم السيطرة عليه وإخماده بتضافر جهود رجال الإطفاء والمجتمع المحلي.

وأشار مختار قرية الغيضة وجيه حمايل إلى أن الحريق نشب على السفح الشرقي لتل الخضر غرب قرية الغيضة وأتى على مساحة تقارب 150 دونما بمنطقة فيها كروم مزروعة بأشجار لوز وتين.

ولفت الشعار إلى أن فوج الإطفاء وبالتعاون مع الأهالي أخمد حرائق عدة معظمها نشب بأعشاب يابسة بمساحات متفاوتة بعضها بين منازل مواطنين وتوزعت في قرى وبلدات سهوة البلاطة وعرى وعلى مفرق كناكر وبالقرب من سوق المواسم على طريق ولغا وشمال دوارات الشهيد سلمان اشتي وآخر بمحولة كهربائية عند مدرسة ذي قار المحدثة بالمدينة.

من جهته قال قائد وحدة إطفاء شهبا وسيم الطويل إن الوحدة ساهمت في إخماد الحريق الذي نشب بقرية الغيضة إضافة لتعاملها مع 4 حرائق أعشاب يابسة ضمن المدينة وعلى أطرافها.

وتخمد وحدات وفرق الإطفاء المتأهبة على مدار الساعة في السويداء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي العديد من الحرائق بالمحافظة يوميا بعد ازدياد معدلاتها في الآونة الأخيرة منها ما هو ناجم عن عوامل طبيعية وأخرى بشرية ناتجة عن الحرق العشوائي والمفتعل وعدم التقيد بشروط وقواعد الوقاية والسلامة في ظروف كهذه في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب الجافة الكثيفة وهبوب الرياح حيث طال بعضها آلاف الدونمات ما بين محاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية ومراع وأعشاب يابسة.