صحفية تركية: أردوغان يسعى لتحويل تركيا إلى جمهورية الرعب والتجويع

جهينةنيوز:

أكدت الصحفية التركية صدف كاباش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يسعى لتحويل تركيا إلى جمهورية الرعب والتجويع حتى يحكمها بسهولة مشيرة إلى سلسلة الاعتقالات التي ينفذها ضد منتقدي ومعارضي سياساته.

وقالت كاباش لقناة (هالك تي في) التركية إن “القضاء الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم يلاحقنا يومياً بتهمة الإساءة لأردوغان أو الدولة التركية ويضع العشرات منا في السجون بسبب خوفه من قولنا الحقيقة في الوقت الذي يكذب هو فيه باستمرار بكل الأمور وعبر وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التي يسيطر على 95 بالمئة منها على الأقل”.

وأكدت كاباش أن أردوغان ونظامه أوصلوا البلاد إلى حافة الإفلاس المالي معتبرة أن “هذه السياسة مقصودة لأنه يريد أن يبقى الشعب التركي فقيراً وجائعاً حتى يتحكم به بسهولة ويستطيع السيطرة عليه عبر الشعارات الدينية والقومية الجوفاء”.

وأكدت كاباش أن جميع السياسات التي يتبعها أردوغان هي ضد المصالح الوطنية لتركيا وكذلك ضد الإسلام والإنسانية.

يذكر أن كاباش اعتقلت بتهمة الإساءة لأردوغان وحكم عليها بالسجن لمدة 13 شهراً بينما لا تزال تحاكم في قضايا أخرى.