موسكو وبكين ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة التنسيق الاستراتيجية

جهينة نيوز:

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ تطابق مواقف بلديهما حول أهم القضايا الدولية وأعلنا رفع مستوى علاقات بلديهما إلى شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في مستهل محادثاته مع نظيره الصيني في موسكو اليوم إن “العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق” مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الصيني تتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإلى أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الحيوية للأجندة الدولية بالتفصيل.

ولفت بوتين إلى أن المحادثات الثنائية بين الجانبين كانت “صريحة ومعمقة حيث ناقش الطرفان كذلك القضايا الأكثر أهمية وحيوية للشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية”.