فريق طبي روسي لمعالجة مصابي العبوات الناسفة و الالغام و القصف العشوائي

جهينة نيوز:

وصلت مجموعة من الأطباء الروس إلى دمشق لتقديم مساعدة طبية للمصابين بجروح وعاهات مختلفة جراء الانفجارات و الألغام و العبوات الناسفة.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن وفد الأطباء الروس يضم الجراحين العامين، والاختصاصيين بالأعضاء الاصطناعية، وجراحي العظام، والاختصاصيين بإعادة التأهيل الذين يساعدون بالتعاون مع زملائهم السوريين المواطنيين . ويوجد في سوريا اليوم الآلاف من المعاقين، ومعظمهم من النساء والأطفال الذين تضرروا بسبب القصف العشوائي للإرهابيين والألغام التي زرعتها الجماعات الارهابية.

وتستغرق عملية إنتاج الأعضاء الاصطناعية سابقا عدة أسابيع، فيما تتطلب هذه العملية حاليا عدة ساعات فقط، وذلك بفضل الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء.

أما المرضى الأكثر تضررا في الانفجارات فمن المتوقع نقلهم إلى روسيا للعلاج. وسيصبح موعد نقلهم إلى روسيا معروفا بعد وضع قائمة نهائية بأسماء المصابين المحتاجين لذلك. وستتضمن هذه القائمة السوريين الذين يحتاجون ليس إلى الأعضاء الاصطناعية فحسب، بل وأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل النفسي والبدني.

RT - وكالات