استمرار الأجواء الحارة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا

جهينة نيوز:

تستمر الأجواء الحارة اليوم مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو المتوسطة والعليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية فيما تظهر بعض الغيوم في ساعات بعد الظهر والمساء مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الجبلية في القلمون والحرمون ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وسديميا في المناطق الشرقية والبادية مع استمرار الفرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 37-22 36-21 37-20

القنيطرة 31-17 30-16 30-16

درعا 37-22 36-20 36-19

السويداء 35-21 34-19 34-18

حمص 35-19 34-19 35-19

حماة 37-20 36-20 37-21

الحسكة 42-23 42-24 41-23

اللاذقية 28-21 27-20 27-20

طرطوس 30-20 29-19 28-19

حلب 36-21 35-20 36-21

ادلب 35-21 34-20 35-21

دير الزور 41-25 41-26 42-25

الرقة 40-23 40-24 41-23