قرار سعودي ينهي حالة اللغط السائدة حول الخطأ في استطلاع هلال العيد ؟!

جهينة نيوز

اتخذت السلطات السعودية قراراً جديداً من شأنه إنهاء حالة اللغط حول الخطأ الذي ارتكبته السعودية بتحديد موعد عيد الفطر السعيد و يُمكن المعنيين من استطلاع أهلة الشهور العربية بدقة .

و وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية بأنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة.

وقال ياسين مليكي المشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك ‘ إن من خلال برج الساعة سيتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية، مشيرا إلى أن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، لافتاً إلى أن المركز ضمن 14 مرصدا.

وبحسب مليكي، فمن المنتظر أن يسهم هذا المركز مع وكالات الفضاء العالمية وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان والعيد العام المقبل من خلاله ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة.

في سياق متصل، وصف باحث فلكي كويتي إعلان ثبوت رؤية هلال العيد أول أمس الاثنين، في عدد من الدول العربية، بأنه "جريمة في حق العلم".

قال الفلكي عادل السعدون في تصريح له إن "ما حدث جريمة من الجرائم، وأنا أقولها بكل إقدام، الهلال لن يشاهد لا في العين ولا في التلسكوب ولا في الكاميرات سي سي دي، في أي منطقة من الكويت إلى المغرب إلى المحيط الهادي والأطلسي إلى شرقي أمريكا الشمالية والجنوبية، هناك يظهر بالتلسكوب ولكن بعدما يكون قد طلع عندنا الفجر، وهناك فرق بيننا وبينهم يصل عدة ساعات".

و سادت حالة من اللغط حول رؤية الهلال حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً صحفياً نسب لعضو مجمع الفقه الإسلامي بالسعودية محمد النجيمي، فيما يتعلق بخطأ ارتكبته السعودية بتحديد موعد عيد الفطر السعيد

حسب التصريح، فقد قال النجيمي، إن المملكة العربية السعودية دفعت مليار وستة ملايين ريال كفارة عن الشعب السعودي بسبب خطأ تحديد عيد الفطر.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة ، أن ما تم رصده هو كوكب زحل و ليس هلال شهر شوال، وبذلك يكون السعوديون قد أفطروا يوماً واحداً قبل الموعد الصحيح، وفق النشطاء.

وحسب التصريح المُتداول، فإنه بعد هذا الخطأ قررت السلطات السعودية تحمل المسؤولية ودفع مليار وستة ملايينريال سعودي كفارة عن الشعب السعودي، وذلك بعدما أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن ما تمت رؤيته هو كوكب زجل الذي يظهر في هذا التوقيت من العام في سماء المملكة وتمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المناطق.

المصدر وكالات