بالفيديو: بريتني سبيرز تغزو الإنترنت برقصتها مع "ثعبان"!

جهينة نيوز

حقق فيديو نشرته المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبة عالية جدا من المشاهدات في أقل من يوم واحد.

ويصور الفيديو، الذي نشرته سبيرز على حسابها في "إنستغرام"، أداءها لرقصة مع دمية أفعى على أنغام أغنية المطربة بيلي إيليش Bad Guy.

وحصد الفيديو ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة في أقل من يوم واحد بعد النشر.

وكتبت المغنية الأمريكية تحت الفيديو منشورا قالت فيه: "أغنية رائعة! اضطررت إلى مصاحبة الثعبان".

وشعرت المغنية بيلي إيليش بالسعادة، عندما رأت مدى تقدير سبيرز لعملها الفني. ونشرت الفيديو أيضا على حسابها في الإنترنت مع تعليق يقول "رائع".

المصدر: نوفوستي