الدفاع الروسية تنفي "اعتراضها غير الآمن" لطائرة أمريكية فوق البحر المتوسط

الأربعاء, 5 حزيران 2019 الساعة 11:31 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تنفي

جهينة نيوز

نفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات أسطول الولايات المتحدة الذي زعم فيها أن "سو-35" الروسية اعترضت طائرة الاستطلاع الأمريكية فوق البحر المتوسط بشكل غير آمن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 4 يونيو حزيران حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط هدفا جويا، كان يقترب من القاعدة الروسية في طرطوس".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال المقاتلة "سو-35" من أجل التعرف على الهدف الجوي إلى مسافة آمنة، وقد حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة الاستطلاع الأمريكية إر-8أ "بوسيدون".

وأضافت الوزارة أنه بعد ذلك غيرت الطائرة الأمريكية اتجاه مسارها، وعادت المقاتلة الروسية إلى القاعدة".

 

 

 

 

 


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