380 منشأة مرخصة خلال الربع الأول.. ريف دمشق أولاً بعدد المنشآت تليها حلب

جهينة نيوز

سجلت محافظة ريف دمشق أعلى عدد من المنشآت المرخصة فقد وصلت إلى 115 منشأة منها 40 منشأة في مدينة عدرا، تلتها محافظة حلب بـ 94 منشأة منها 45 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية، ثم محافظة درعا بـ 46 منشأة، و20 منشأة في حمص منها 9 منشآت في مدينة حسياء الصناعية و19 منشأة في اللاذقية ومثلها في حماة و13 منشاة في طرطوس ومثلها في القنيطرة و10 منشآت في دمشق و9 في دير الزور و5 في السويداء و3 في الحسكة.

وأوضحت مصادر القطاع الخاص للثورة أن المنشآت التي بدأت تنتج وتعمل فعلياً بلغت نحو 208 منشآت ومشاريع وحرف صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي برأسمال يصل إلى 968ر17 مليار ليرة وفرت نحو 3396 فرصة عمل.

وبينت المصادر أنه تم تنفيذ 121 منشأة صناعية ودخلت مرحلة الإنتاج برأسمال يصل إلى 555ر4 مليارات ليرة ووفرت 566 فرصة عمل حيث توزعت هذه المنشآت بين 66 منشأة غذائية و29 منشأة كيميائية و19 منشأة هندسية و7 منشآت نسيجية حازت محافظة ريف دمشق على 25 منشأة منها 8 منشآت في مدينة عدرا الصناعية ومحافظة حمص على 23 منشأة منها منشأتين في مدينة حسياء الصناعية ودرعا على 18 منشأة وحماة 17 منشأة و10 منشآت في اللاذقية ومثلها في طرطوس و6 منشآت في حلب ومثلها في السويداء واثنتين في القنيطرة ومثلها في دمشق وكذلك في الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تنفيذ 4 منشآت مسجلة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 يصل رأسمالها إلى 964ر12 مليار استطاعت توفير 222 فرصة عمل منها واحدة في ريف دمشق وأخرى في الحسكة واثنتين في مدينة حسياء الصناعية.

في حين بلغت عدد المنشآت الحرفية التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 83 حرفة برأسمال بلغ 349 مليون ليرة وفرت 162 فرصة عمل تصدرت محافظة طرطوس بعدد المنشآت المنفذ بـ 21 منشأة حرفية تلتها حماة بـ20 منشاة وحمص 11 منشأة ودرعا 10 منشآت والسويداء 7 واللاذقية 6 وحلب 5 وواحدة في كل من دمشق وريف دمشق والحسكة.

وذكرت أن عدد المنشآت الصناعية التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 380 منشأة برأسمال وصل الى 035ر34 ملياراً توفر حين تشغيلها 6471 فرصة عمل وتم الترخيص لـ 366 منشأة صناعية وفق القانون 21 لعام 1958 برأسمال يصل الى 678ر31 مليار ليرة توفر حين تشغيلها 3603 فرص عمل تتوزع على القطاعات الصناعية الرئيسية منها 149 منشأة غذائية و120 منشأة كيميائية و60 منشأة هندسية و37 منشأة نسيجية.

في حين بلغ عدد المنشآت المرخصة والمشملة وفق مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بلغ عددها 14 منشأة بلغ رأسمالها 357ر2 مليار ليرة تشغل حين دخولها مرحلة العمل 2868 عاملاً وتتوزع بين 6 منشآت غذائية ومثلها كيميائية وواحدة هندسية وأخرى نسيجية نالت منها محافظة ريف دمشق 9 منشآت منها 5 منشآت في مدينة عدرا الصناعية واثنتين في طرطوس ومثلها في القنيطرة وواحدة في السويداء.