3 اعتراضات لطائرة استطلاع أمريكية من قبل طائرة روسية فوق البحر المتوسط

جهينة نيوز

قال الأسطول الأمريكي السادس في بيان إن مقاتلة روسية من طراز"سوخوي 35 اعترضت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بيه إيه 8 بوسيدون" فوق البحر الأبيض المتوسط ​​ثلاث مرات أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن أحد هذه الاعتراضات كان "غير آمن" وعرض الطاقم الأمريكي للخطر.

وتنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الرابع (+ +) من الطائرات المقاتلة. وقد صنعت روسيا مقاتلة الجيل الخامس.

وتأكد نائب وزير الدفاع خلال زيارته إلى مصنع الطائرات في مدينة كوسومولسك من إتمام الاستعدادات لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس "سو-57"، وتفقد النموذج العملي الأول من مقاتلة الجيل الخامس الذي ستتسلمه القوات الجوية الفضائية الروسية في نهاية عام 2019.

وتستطيع مقاتلة "سو-57" التي تعتبر من الطائرات الخفية التي يصعب اكتشافها بواسطة الرادار أن تنازع أي مقاتلة من مقاتلات العدو، وتقدر أيضا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.