الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق

الأربعاء, 5 حزيران 2019 الساعة 07:23 | شؤون محلية, أخبار محلية

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق

جهينة نيوز

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بـدمشق.

 


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