X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق
آبل تعلن التخلي عن برنامج (iTunes)
الجيش الصيني يبث رسالة غريبة تتضمن صورة غامضة!
أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران
المناضل صدقي المقت: سورية ستنتصر على الإرهاب بفضل تضحيات جيشها وصمود شعبها
بالفيديو - قيادي سابق في داعش في صفوف جماعة تتبع للاحتلال التركي و يعذب طفل سوري
مرشح ترامب لرئاسة الحكومة البريطانية يرفض لقائه
النصرة تحاول مهاجمة مهبط مروحيات بالطائرات المسيرة و الدفاعات تتصدى
ترامب: لا يوجد خيار أمام "الناتو" سوى زيادة الإنفاق
حزب الله يستنكر بشدة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية في طرابلس
الرئيس الصيني: علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق
الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
ترامب غير مرحب به ... عشرات الآلاف يتظاهرون ضد زيارة ترامب في لندن
إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض - فيديو
السعودية ترفع اسعار النفط لـ اسيا و تخفضها لـ امريكا
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق
الأربعاء, 5 حزيران 2019 الساعة 07:23 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
جهينة نيوز
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بـدمشق.
أخبار ذات صلة
الرئيس الأسد لبطريرك صربيا: وقوف شعبينا بوجه التدخل الخارجي يشكل قاعدة صلبة لبناء حوار
برعاية الرئيس الأسد… وزارة الداخلية تحتفل بعيد قوى الأمن الداخلي
بتكليف من الرئيس الأسد.. محافظ اللاذقية يقدم العزاء لعائلة العالم الراحل فواز الأزكي
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية
الرئيس الأسد يترأس اجتماعا دوريا للحكومة تركز على ضرورة وضع آلية واستراتيجية محددة للتواصل مع المواطن
اقرأ المزيد...
النصرة تحاول مهاجمة مهبط مروحيات بالطائرات المسيرة و الدفاعات تتصدى
الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
تدمير منصات إطلاق صواريخ لإرهابيي النصرة في ريف حماة وقتلى وجرحى في صفوفهم بريف إدلب
5 ملايين ليتر من البنزين لدير الزور منذ بداية العام.. منح بطاقة المحروقات العائلية خلال أيام!
تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالمكاتب السـياحية غير المرخصة
ارتفاع أسعار الحلويات ترهق جيب المواطن.. و25 ضبطاً للمحلات خلال العشر الأخير!
الهلال الأحمر العربي السوري يدخل سللاً غذائية إلى عدد من بلدات ريف درعا
الجيش يدمر منصات إطلاق صواريخ ونقاط تمركز لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب
سورية و فلسطين تعلنان الاربعاء أول ايام عيد الفطر المبارك
تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس و الاربعاء امطار في هذه المناطق
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلب التدقيق بحيثيات المخالفات
أضرار كبيرة لحقت بمركز الري والوحدة الإرشادية في قلعة المضيق جراء اعتداءات الإرهابيين
الجيش يبسط سيطرته على قرية القصابية بريف ادلب الجنوبي
أسلحة وطائرة مسيرة وصواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية
إنتاج المخابز مستمر طيلة أيام العيد
أضف تعليق
أخبار اخرى
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع السيد الرئيس حافظ الأسد بدمشق
آبل تعلن التخلي عن برنامج (iTunes)
الجيش الصيني يبث رسالة غريبة تتضمن صورة غامضة!
أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران
اتفاقية تعاون مشترك بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركة "دامسكو"
أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران
بعد ضربة "هواوي" والحرب التجارية المريرة.. الصين تصدر "التحذير الأخطر"!
الأكثر مناقشة
انقسامات عربية في رؤية هلال شوال و ناشطون يحذرون بـ هاشتاغ " الهلال السياسي "
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي
برسم السيد رئيس مجلس الوزراء: للتريُّث!
ترامب ينام خلال خطاب الملكة إليزابيث - فيديو
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.