آبل تعلن التخلي عن برنامج (iTunes)

جهينة نيوز:

أعلنت شركة آبل الأميركية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التخلي عن برمجيتها متعددة الوسائط iTunes والتي بات لا حاجة لها مع وجود تطبيقات أخرى في مجال الموسيقى وبث الأفلام بتقنية البث التدفقي.

وقال كريغ فديريغي المسؤول عن البرمجيات في المجموعة خلال المؤتمر السنوي لمصممي آبل في سان خوسيه في كاليفورنيا: مستقبل (بلس) و (آي تيونز بلس) ليس تطبيقا واحدا بل ثلاثة هي (آبل ميوزيك) و(آبل بودكاستس) و(آبل تي في).

وأوضحت الشركة في بيان أن البرمجية التي كانت تجهز بها حواسيب ماك ويمكن تحميلها على حواسيب أخرى أيضا ستحل مكانها ثلاثة تطبيقات جديدة تسهل وتحسن كثيرا إمكانية مستخدمي (ماك) من التمتع بالموسيقى والأفلام والمسلسلات والملفات الصوتية الرقمية بودكاست المفضلة لديهم.

يذكر أنه تم طرح آي تيونز في العام 2001 وهي تسمح بالاستماع إلى موسيقى ومشاهدة أفلام ومسلسلات وبودكاست وتصنيف الأعمال في قوائم مع إمكانية تنسيقها من خلال الحاسوب مع كل أجهزة الماركة الشهيرة الأخرى مثل آي بود و آي فون و آي باد.