الجيش الصيني يبث رسالة غريبة تتضمن صورة غامضة!

جهينة نيوز:

بعث الجيش الصيني برسالة غامضة عن الأطباق الطائرة مع صورة لوحدة إطلاق صواريخ، في إشارة منه لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي الصينية لصور جسم في السماء.

وفي منشور قصير عبر حسابه الرسمي على "ويبو" في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، نشرت القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي صورة لما بدت أنها وحدة متنقلة لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكتبت تحت الصورة: "هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة في هذا العالم؟" لكنها لم تقدم المزيد من التفسيرات.

من جانبها، أدلت البحرية الصينية بدلوها ونشرت عبر حسابها على "ويبو" صورة لصاروخ ينطلق من تحت سطح الماء إلى السماء وكتبت تحت الصورة نفس التعليق: "هل تؤمنون بالأطباق الطائرة"؟

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني عادة لا ينشر أنباء اختبار صواريخ جديدة لكنه يبعث بتلميحات من حين لآخر إلى ما سيقدم عليه وسط مسعى كبير للتحديث بقيادة الرئيس شي جين بينغ وبهدف تعزيز القدرات القتالية.

وتم تداول لقطات على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر يوم الأحد يظهر فيها جسم يرتفع في السماء مخلفا وراءه بخارا أبيض فوق بحر بوهاي الذي تغلق السلطات الصينية جزءا منه لإجراء مناورات عسكرية.

وجعل هذا بعض مستخدمي الإنترنت في الصين يتساءلون عما إذا كان الجسم طبقا طائرا لكن معظمهم قالوا إنه اختبار على الأرجح لصاروخ باليستي جديد يُطلق من تحت سطح الماء.

وقالت نشرة جينز الدفاعية عبر موقعها الإلكتروني إن الصور المتداولة مطلع الأسبوع قد تكون للجيل الصيني الجديد من الصواريخ الباليستية "جيه.إل-3" التي يتم إطلاقها من الغواصات.