أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٥/ ٦: عنده نظرة سوداوية طباعه تقوده لكلمات هامة تعطيه الصبر، اخلاص تقدير مساعدة مشاركة دائمة، دافئ وشديد الحماسة، صانع سلام، هو قوة٢ متخفية بين الاخرين، يوجه طاقته للاخرين يبحث عن الاخرين ويهتم لآرائهم يراقب تصرفات الاخرين، عمل جديد ضمن مؤسسات جديدة، تضع برنامج جديد وتبحث عن أماكن جديدة، يحالفك الحظ وتتمتع لان التغييرات لمصلحتك، تجد نفسك بين الاصدقاء، فرص استثنائية وتسوية وضع مالي، ارباك

الحمل: مسائل تخص العائلة، امور بيتية او عقارية، لا تترك أحدا يحبطك، معنويا طموحاتك عالية لا يتدخل احد بشؤونك الشخصية، يجب ان تكون إيجابي حتى لا تسبب نفور في محيطك العائلي، معروف عنك سرعتك وذكاءك وكرمك، حافظ على امنك وسلامتك وهدوءك في البيت، اعطال وتصليحات اطلب مساعدة، القمر بالسرطان مزعج لك

الثور: نهار قوي وداعم جداً، حاول أن لا تسكت على مضدد، ولا تبقى لوحدك، تنشط ونشّط نفسك عن طريق زيارة رسائل، نهارك يساعدك على تحقيق هدف، الجو العام يساعدك على ايجاد حل لبعض الاضطرابات، وأنت فيك أن تلطف الجو وتريّح نفسك وتعبّر عن رأيك بوضوح وتقدم أشياء جميلة لتسمع خبر أو اتصال مهم يريحك، ليس غلط أن تتعامل اليوم مع أخ أو جار بشكل ايجابي لأن اليوم للحركة لك.

الجوزاء: تتمتع. بقدرة عالية وصائبة اعمالك هي حول الامور المالية، عمليات بيع وشراء احتمال تفرج على صعيد مالي ومعنوي، مكافأة وتقدير لاعمال سابقة لذلك كن منطقي وموضوعي في دراسة امورك المالية ولا تتسرع، مفاجآت وامور صادقة وعميقة وهدف مالي تحققه

السرطان: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة والنشاط، تشعر بقوة ومهارة وتنطلق بمشروع جديد، نهارك يحمل اشياء جديدة مفيدة لمصلحتك، نهار مميز لتظهر مواهبك وتتقرب من الحبيب والشريك بكل طيبة خاطر

الأسد: تشتكي من بعض التراجع، وتكون فاقدا للحيوية، لا تستعجل حتى تتفادى خيبات الامل والتراجع، انتبه من مشكلة طارئة والالتباسات، افتح صفحة جديدة لان الجو العام متعب لا يحتمل اي تأجيل، يجب ان تتلعم الانتظار، متعب ومفاجأة غير محسوبة لانه يوم متعب

العذراء: نهارك يحمل لك فرصة ذهبية، لقاءات تسويات مقابلات مفاوضات الحظ لجانبك، معطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال، تلبي دعوة مهنية وتكون مرتاح لدرجة كبيرة، لقاء حميمي او مصالحة، تحقق امنية من خلال اصدقاء.

الميزان: واجبات ضاغطة، يوم متعب تخصص وقت للعمل الجدي، لا تنشغل بأمور سخيفة أو فارغة، اهتم بالاولويات، تملك سلاح قوي هو سلاح الفكر وسرعة البديهة فاستغلها، ثقتك بنفسك عالية، احترم مواعيدك اليوم وكن مميز

العقرب: اليوم ايجابي حتى تسير تحركاتك واتصالاتك، لا تضيع الوقت ولا تتردد بمشاركة، بالعكس لأن اليوم تثبت حضورك بكفائتك بغض النظر عن نوع عملك لأن نهار يساعدك تتكلم عن شيء يدور في قلبك ورأسك من مخاوف وهواجس، لا تخجل من أي مبادرة لأن لديك حظ لتحل خلاف أو نزاع أو لا تنام على ضيم، تسمع اخبار جيدة، تمشي بمعاملات، بيع وشراء.

القوس: الفترة ايجابية واليوم تشعر ببعض التغيير على وضعك بشرط أن تتحلى بالليونة لأن نهارك فيه تفاوض ومعالجة أمور مالية أو استشفائية، وحاول أن تستشير أهل الاختصاص بأي قضية تتابعها، اليوم تكون جيد إذا أخذت وقتك بالتفكير وسمعت نصيحة وكنت تدفع فواتيرك واستحقاقاتك، وللبعض مرافقة مريض أو اهتمام بصحة أحد مقرب لك أو لغيرك.

الجدي: نراك تتخبط يمين ويسار، محتار، غاضب، بالتأكيد عليك اليوم أن تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من خطر، ناقش بهدوء، ابتعد كلياً عن جو النزاع أفضل من أن تندم لاحقاً ولا ينفع الندم، اعتمد أسلوب جديد ولا تعصب، ووظف طاقتك بشكل ايجابي أفضل من أن يتجرأ الشريك ويعمل خصومة، نهار لتعزيز الشراكة عاطفي أو مالي، احتمال اليوم وجود عرقلة أو تأجيل لك.

الدلو: نهار فيه تراجع على صعيد مهني بسبب تراكم الأعمال، يجب أن تتجاهد أكثر ولا تترك أي شيء غامض، بالعكس حاول أن تنهي وتنجز المهم من عملك وتدقق بالتفاصيل لكن لا تبالغ في الارهاق بعملك، أفضل لك من أن تستريح من وقت لآخر، وتنتبه لصحتك وتتجنب التقصير لأن لديك الكثير من العمل.

الحوت: محظوظ نهارك، تقدر أن تحصل على فرصة لتحسن وضعك وتلاقي نفسك تشارك بنشاط يخصك أو يخص أحد أفراد عائلتك أو يمكن متحمس لتعطي رأيك أو جريء وشجاع وبنفس الوقت أنت مفرح لتسيير أمورك مثل ما تريد، تحقق ربح معنوي مادي، لا تدخل لشروط لا تلائمك، اليوم صوتك مسموع مالي أو معنوي، يوم جيد من ناحية عاطفية او مالية.