المناضل صدقي المقت: سورية ستنتصر على الإرهاب بفضل تضحيات جيشها وصمود شعبها

الأربعاء, 5 حزيران 2019 الساعة 00:20 | سياسة, عربي

المناضل صدقي المقت: سورية ستنتصر على الإرهاب بفضل تضحيات جيشها وصمود شعبها

جهينة نيوز:

أكد عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي المناضل صدقي سليمان المقت أن سورية ستنتصر على الإرهاب وكل أعدائها بفضل تضحيات جيشها وصمود شعبها.

وفي رسالة وجهها المقت من داخل زنازين سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة بمناسبة عيد الفطر السعيد جدد المقت التأكيد على مواصلة طريق النضال والمقاومة ضد الاحتلال حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل مقدما التهنئة للشعب السوري وجيشه وقيادته بمناسبة العيد.

وترحم المقت على أرواح شهداء سورية الأبرار منوها بتضحياتهم العظيمة دفاعا عن الوطن.

كما وجه المناضل المقت أصدق التهاني بالعيد إلى عموم الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال وإلى كل مناضلي الشعب الفلسطيني البطل وشرفاء الأمة العربية وأحرار العالم.


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