الرئيس الأسد يتلقى عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

جهينة نيوز:

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد عددا من برقيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وعبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في برقية التهنئة عن أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر سائلا المولى سبحانه وتعالى “أن يعيده على الرئيس الأسد وأفراد أسرته الكريمة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والنصر”.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عبر فيها باسمه واسم العلماء والدعاة والقائمين بالشعائر الدينية والعاملين في وزارة الأوقاف ومؤسساتها الدينية عن أسمى آيات التهاني والتبريك بعيد الفطر لافتا إلى أن أيام العيد تعود على سورية وهي صامدة ورافعة راية العزة والكبرياء وتنتصر على الإرهاب بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي روت كل بقعة من بقاع هذا الوطن الطاهر وصمود الشعب السوري المقاوم الذي اختار بكل شرائحه وأطيافه الوقوف في وجه الحرب الإرهابية والالتفاف حول قائده.

وتلقى الرئيس الأسد برقية من وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار أعرب فيها باسمه وباسم مجلس القضاء الأعلى وجميع القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل عن أسمى آيات المباركة والتهنئة بمناسبة عيد الفطر معبرا عن الأمل بأن يعم السلام ربوع سورية وتتحرر كامل أراضي الوطن على يد بواسل الجيش العربي السوري وأن يعود كل المهجرين إلى مناطقهم بعد دحر التنظيمات الإرهابية مؤكدا أن قضاة سورية سيبقون الساهرين على احترام القانون وإحقاق الحق متمسكين برسالتهم في تحقيق تقدم سورية وتطورها.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من رئيس مجلس الإفتاء الأعلى المفتي العام للجمهورية سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون قدم فيها باسمه وباسم العاملين في إدارة الإفتاء العام التهنئة للرئيس الأسد وأسرته الكريمة ولجيشنا الذي يسطر أبهى آيات النصر بعيد الفطر مشيرا إلى أن العيد الأكبر يتحقق بنصر سورية ومؤكدا على العمل الجاد من خلال المساجد والكنائس للحفاظ على الوطن واحداً موحداً وليبقى نموذجاً للعزة والكرامة.