ترامب غير مرحب به ... عشرات الآلاف يتظاهرون ضد زيارة ترامب في لندن

جهينة نيوز:

تظاهر عشرات آلاف البريطانيين اليوم وسط العاصمة لندن احتجاجاً على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا حيث قابله العديد من المحتجين بالشتائم وهو في طريقه للقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 10 داونينغ ستريت.

وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تستنكر زيارة ترامب وتندد بسياساته وتدعو إلى إقالته كتب على إحداها (ترامب ليس مرحباً به) وأخرى تقول (ترامب أخطر شخص في العالم) وثالثة (أقيلوه الآن).

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) أن عشرات الآلاف شاركوا في التجمع بينهم رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربين مع توقعات بأن يصل عدد المتظاهرين لاحقاً إلى نحو 250 ألف شخص مع انضمام نشطاء التغير المناخي وطلاب وأعضاء النقابات العمالية.

ونقلت الصحيفة عن أسعد رحمن أحد منظمي الاحتجاجات في تحالف (أوقفوا ترامب) قوله إن الاحتجاج كله يتعلق بخطأ الحكومة في بسط السجادة الحمراء لترامب مضيفاً إن الأمر لا يتعلق بالفرد وإنما بالسياسة التي يمثلها وإنه من الخطأ الأساسي أن تقوم الحكومة بالترويج لتلك السياسة.

بدوره قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن ترامب رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم.

وبدأ ترامب أمس زيارة رسمية للمملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام وسط سخط وغضب شعبيين جراء سياساته الرعناء ولا سيما الخارجية منها.