إيران تكشف عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض - فيديو

الثلاثاء, 4 حزيران 2019 الساعة 20:39 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة صواريخ موجودة تحت الأرض، بالتزامن مع التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.

وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة "إيران ميليتاري تيوب" نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بنقل أحد الصواريخ إلى مكان الإطلاق.

وكشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية "قيام-1".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا