السعودية ترفع اسعار النفط لـ اسيا و تخفضها لـ امريكا

جهينة نيوز:

قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو المقبل 0.60 دولار للبرميل مقارنة مع يونيو، فيما خفضته للولايات المتحدة و ذلك بحسب بيان صدر يوم امس.

وخفضت الشركة السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام "برنت"، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة لشهر يوليو، بانخفاض 0.3 دولار للبرميل عن شهر يونيو.