لم تذكر إسمه .. روسيا تنشر فيديو لصاروخ دفاع جوي بسرعة غير مسبوقة - فيديو

جهينة نيوز:

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبار صاروخ دفاع جوي جديد مضاد للصواريخ في ميدان خاص بجمهورية كازاخستان دون أن تذكر تفاصيل عنه و يعتقد أنه ينتمي لمنظومة اي-235 المضادة للصواريخ.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم بيانا أعلنت فيه أن فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية "قام بإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".

و يظهر في الفيديو إطلاق صاروخ بسرعة غير مسبوقة للحظة الإقلاع دون ذكر مداه أو مواصفاته أو سرعته, علماً بأنه الصاروخ الثاني الذي يتم عرض مشاهد له من منظومة اي-235 حيث عرض سابقاً مشاهد لصاروخ عالي السرعه و لكن لأول مرة تعرض مشاهد لهذا الصاروخ الجديد.

و يذكر أن منظومة اي 235 هي تطوير لمنظومة اي-135 التي كانت مخصصة لحماية موسكو من الصواريخ النووية و تمتلك هذه المنظومة صواريخ بمديات متعددة بعضها يعترض الصواريخ خارج الغلاف الجوي و بعضها محمل برؤوس نووية, و كانت منظومة اي-135 محكومة بمعادة الدفاع الصاروخي ولا يسمح بنشرها سوى في محيط موسكو و لكن بعد إنهيار الاتفاقية من المرجح أن تنشر روسيا المنظومة الواعدة اي-235 لتغطي كامل اراضيها.