رقعة حيوية لعلاج القلب

جهينة نيوز:

توصل باحثون بريطانيون إلى علاج جديد للنوبات القلبية باستخدام رقعة حيوية تلحق بالقلب لإنقاذ المرضى.

وأوضح الباحثون في أحد مؤتمرات أمراض القلب الرائدة الذي تنظمه كلية لندن الملكية في مانشستر أن رقعة (ضخ) مليئة بملايين الخلايا الجذعية الحية النابضة تساعد في تدارك الأضرار التي تنتج عن النوبات القلبية.

وأشار الباحثون إلى أن الرقعة التي يبلغ حجمها 3 سنتيمترات طولا وسنتيمترين عرضا تخاط في القلب بعد أن تستزرع في المعمل من عينة من الخلايا الحية للمريض لتتحول إلى عضلة سليمة تعمل جيدا في القلب وتفرز مواد كيميائية تعمل على إصلاح وتجديد خلايا القلب الموجودة بالفعل.

وقال الباحث مارتن أفكيران في مؤسسة القلب البريطانية التي مولت هذا المشروع البحثي إن “القصور في القلب من الحالات التي تلحق أضرارا بالغة بالمرضى وقد تغير حياتهم تماما إذا لم تعالج ما يصعب مهمة جميع المعنيين إلى حد بعيد وإذا تمكنا من إلحاق هذه الرقعة بالقلب ومساعدته على الشفاء يمكننا أن نغير مستقبل هؤلاء الناس”.

وأظهر الابتكار الجديد نجاحا عند استخدامه مع الأرانب بعد أن ثبت أنه آمن فيما من المرجح إجراء اختبارات الرقعة الجديدة على البشر خلال العامين المقبلين.