حجب بث "سي إن إن" في الصين

جهينة نيوز

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن قناتها الفضائية وموقعها على الإنترنت تعرضا للحجب في الصين بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء.

وادعت الشبكة في تقرير لها نشر على الموقع الإلكتروني للشبكة أن "بث قناة CNN تعرض للحجب لبضع دقائق أثناء تغطية مباشرة وتقرير لمراسل الشبكة مات ريفرز، وذلك بمناسبة الذكرى الـ30 لمذبحة تيانانمن في الصين".

​وقال الموقع إنه "تم حظر موقع CNN على الإنترنت من قبل "جدار الحماية العظيم". في حين أن هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل، كانت شبكة CNN متاحة للمستخدمين في الصين قبل ذكرى 4 يونيو/ حزيران، كما أكد موقع GreatFire.org، وهو موقع مستقل يحلل الرقابة على الإنترنت في الصين".

وفي 4 يونيو/ حزيران 1989، قُتل المئات من الناس بينما كانت قوات جيش التحرير الشعبي تشن حملة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمن في بكين وحولها.

في وسط تايبيه، عاصمة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، ولعدة أسابيع، تم عرض دمية ضخمة قابلة للنفخ من "رجل الدبابة" الأيقوني، الذي تحدى الجيش أثناء دخوله ميدان تيانانمن.

من جانبها، ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، الإثنين، أن المذبحة كانت "تحصينًا" ضد "الاضطرابات السياسية" المستقبلية في البلاد، مما مهد للتقدم الاقتصادي الصيني في العقود التي تلت ذلك.

وتفرض الصين رقابة شديدة على شبكة الإنترنت لديها، إذ لا يمتلك مواطنيها قدرة على زيارة العديد من المواقع، كما أنه يتم تصفية معلومات حول مواضيع مثل الدين ووحشية الشرطة وحرية التعبير والديمقراطية، بينما تخضع مواضيع البحث المحددة (مثل احتجاجات ساحة تيانانمن في عام 1989 والاستقلال التايواني) للرقابة بشكل كامل.