مسابقة لاختيار "أمراء وأميرات" لعالم "ديزني" الساحر

جهينة نيوز

أعلنت إدارة مدينة " ديزني لاند " بباريس، عن إجراءها مسابقة لتعيين 50 شخصًا من الشباب والشابات، للعب دور أمراء وأميرات، في عالم "ديزني" الخيالي كسندريلا وايلسا الجميلة النائمة وشخصيات أخرى رسخت في أذهان الأطفال الحالمين بعوالم ديزني الساحرة.

و وفقًا لما نشرته صحيفة "مترو ، أن إدارة " ديزني " أصدرت مجموعة الشروط والقواعد للتقديم في المسابقة، وسوف يجري إجراء الاختبارات في مدينة "دبلن الأيرلنديه" .

وأكدت الإدارة بأن من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة "أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا، والطول ما بين "160 سم للإناث، و160سم للذكور، وأن يتمتع المتقدمون بالرشاقة والأناقة والحماسة لإمتاع زوار ديزني بالعروض الفنية.