إنستغرام يحظر موقع حسناء نهائي أبطال أوروبا  ؟! 

جهينة نيوز

خلال ساعات قليلة من اقتحامها ملعب في اتلتيكو مدريد بإسبانيا، تزايد عدد متابعي حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا كينسي ولنسكي،على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث قفز عدد المتابعين من 250 ألف فقط، إلى ما يزيد على المليون ونصف

و أدى ذلك إلى حظر حسابها حيث كانت ترتدي ملابس فاضحة ودخلت الملعب تقريبا في الدقيقة 18، من المباراة التي كانت تجرى بين ليفربول وتوتنهام.

وكتبت كينسي على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تقول إن "إنستغرام" لم يحظر المتابعين الجدد لها، بينما أوضحت أن حسابها تعرض للاختراق.

وقالت تقارير إعلامية إن الحسناء اقتحمت الملعب بهدف الترويج لموقع يقدم "محتوى إباحيا"، يملكه صديقها الحميمي، فيتالي، والذي يشتهر على يوتيوب بفيديوهات "المقالب".