سورية و روسيا تؤكدان مواصلة التصدي للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب

جهينة نيوز

أكدت روسيا وسورية عزمهما تطوير التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وخاصة مواصلة مكافحة الإرهاب والتصدي للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة على سورية.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام مع نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف رئيس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني في العاصمة الروسية وتناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية ونتائج تنفيذ قرارات اللجنة بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وعدد من المسؤولين الروس في المجالات المعنية.

وشدد الجانبان على ضرورة بذل جميع الجهود اللازمة لدفع التعاون بين سورية وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.

حضر اللقاء حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول وسفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد.