"سامسونغ" تنافس "أبل" بحواسب جديدة

جهينة نيوز

قررت "سامسونغ" تعزيز مواقعها في سوق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بتطوير نسخ جديدة من حواسب Notebook الشخصية.

وجاءت نسخ أجهزة Notebook 7 بهياكل رقيقة وخفيفة مصنوعة من المعدن، شبيهة بهياكل حواسب MacBook الشهيرة من "أبل"، لكنها تميزت عن الأخيرة بالعديد من المنافذ الإلكترونية، منفذي USB 3.0، ومنفذ USB-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

كما طرحت بشاشات بمقاس 13.3 و15.6 بوصة، بدقة عرض (1920/1080)، وزودت بمعالجات intel من الجيل الثامن، معالج رسوميات Nvidia MX250عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 غيغابايت، ومكبرات صوت ممتازة بنظام Dolby Atmos، وماسح لبصمات الأصابع.

أما حواسب Notebook 7 Force فقد جاءت بهيكل باللون الأسود، وشاشة بمقاس 15.6 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650.

ويمكن لعشاق أجهزة "سامسونغ" البدء بطلب تلك الحواسب اعتبارا من 12 يوليو القادم، بسعر يبدأ من 999 دولارا لنسخ Notebook 7، و1499 دولارا لأجهزة Notebook 7 Force.

المصدر: lifehacker