5 ملايين ليتر من البنزين لدير الزور منذ بداية العام.. منح بطاقة المحروقات العائلية خلال أيام!

جهينة نيوز

وصلت مبيعات فرع محروقات دير الزور من مادة البنزين منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه نحو 5 ملايين و432 ألف ليتر.

وقال مدير فرع محروقات ديرالزور وسيم الصالح إن مادة البنزين متوفرة في جميع المحطات ويتم بيع المادة بسلاسة ودون اختناقات بعد زيادة الكميات المخصصة للمحافظة، وأضاف: إن مبيعات الفرع لنفس الفترة من مادة المازوت وبلغت 10 و520 ألف ليتر، فيما تجاوزت مبيعات الغاز المنزلي 156 ألف اسطوانة، حيث يصل الإنتاج اليومي لوحدة غاز دير الزور من أسطوانة الغاز المنزلي إلى 3 آلاف اسطوانة، ويتم يومياً إيصال نحو 400 أسطوانة غاز إلى ريف محافظة الرقة المحرر.

وفيما يخص البطاقات الذكية بين الصالح أن البطاقات الممنوحة للآليات منذ البدء بتطبيقها في المحافظة في شباط الفائت حتى تاريخه 4361 بطاقة ذكية للآليات، مشيراً إلى أن الفرع مستمر بإصدار البطاقات الذكية وقد تم افتتاح مركز توزيع ثالث في مديرية الخدمات الفنية بمدينة دير الزور، كما يتم تجهيز 3 مراكز أخرى بمدينة دير الزور وريف المحافظة لتسهيل حصول المواطنين عليها، على اعتبار أن البطاقات العائلية سيتم منحها للمواطنين حزيران الجاري ، والتي سيتم من خلالها منح مادتي المازوت والغاز المنزلي.