البرازيلي كارلوس ينتقل إلى إشبيلية لخمس سنوات

الثلاثاء, 4 حزيران 2019 الساعة 11:03 | رياضة, كرة القدم

البرازيلي كارلوس ينتقل إلى إشبيلية لخمس سنوات

جهينة نيوز

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، أنه ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي، إلى صفوفه لمدة خمس سنوات.

وقال النادي الأندلسي في بيان: "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقدا مع إشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت، يوم الجمعة الماضي".

وأشار إشبيلية إلى أن اللاعب البالغ 26 عاما اجتاز الفحوص الطبية الروتينية.

ودافع كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى نانت في صيف العام 2016.

وأنهى إشبيلية الموسم المنصرم سادسا في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: أ ف ب

 

 


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