عقب انتظار طويل.. ولادة حيوان مهدد بالانقراض

جهينة نيوز

بعد انتظار طويل الأجل، شهدت حديقة حيوانات لينكولن بارك في شيكاغو، حدثا سعيدا بولادة حيوان مهدد بالانقراض.

وانتظر رواد وموظفي حديقة الحيوانات 15 شهرا لولادة وحيد قرن أسود تمكن من الوقوف عقب 53 دقيقة فقط من مولده.

وقال مايك موري، المسؤول في حديقة الحيوانات: "تمثل الولادة الحفاظ عل نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تواجه الكثير من التحديات".

وانخفض عدد حيوانات وحيد القرن السوادء بنسبة 98% بين عامي 1960 و1995، وفقا لإحصاءات الصندوق العالمي للحياة البرية.

ويعد وحيد القرن الأسود من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها فقط بين 5000 إلى 5400.