الهلال الأحمر العربي السوري يدخل سللاً غذائية إلى عدد من بلدات ريف درعا

جهينة نيوز:

أدخل فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا اليوم (7550) سلة غذائية ومثلها من الطحين لـ7 بلدات بأرياف درعا وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية التي ينفذها الفرع في المحافظة.

وبين الدكتور أحمد المسالمة رئيس فرع الهلال الأحمر بدرعا أن متطوعي الهلال أدخلو اليوم 20 شاحنة محملة بالسلل الغذائية والطحين لبلدات محجة والنعيمة والشيخ سعد وكوية البلد والقصير وبيت اره ومنشية كوية بواقع (3000) سلة غذائية ومثلها من الطحين لبلدة محجة و(1600) سلة لبلدة النعيمة و(1000) سلة لبلدة الشيخ سعد و(800) سلة لبلدة كوية البلد و(150) سلة لبلدة القصير و(500) سلة لبلدة بيت اره و(500) سلة لبلدة منشية كوية.

ولفت المسالمة إلى أن هذه المساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.