فيتو روسي ضد مشروع قرار غير متزن بخصوص سوريا قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا

جهينة نيوز:

منعت روسيا مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان حول محافظة إدلب، لأن مشروعه المقدم من قبل الكويت وألمانيا وبلجيكا، لم يتحدث عن الإرهابيين النشطين في المنطقة ، حسبما أورد مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر لوكالة "تاس" إن روسيا استخدمت حق النقض لعدم تمرير بيان لمجلس الأمن يدعو الأطراف إلى تأييد تمسكها باتفاقيات وقف إطلاق النار الواردة في المذكرة الروسية الأمريكية من 17 سبتمبر 2018.

وأوضح أن نص البيان كان "غير متزن ولم يكن فيه ذكر عن الإرهابيين النشطين في المنطقة".

وشارك نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأسبوع الماضي، في اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا، أكد خلاله التزام موسكو بالمذكرة الروسية التركية وأعلن عن ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية المتبقية في إدلب.

تاس