الجيش يدمر منصات إطلاق صواريخ ونقاط تمركز لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب

جهينة نيوز:

ألحقت وحدات الجيش العربي السوري خسائر بالعتاد والأفراد في صفوف المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة الارهابية خلال عمليات مكثفة على نقاط تمركزها وتحركاتها بريف إدلب الجنوبي وذلك رداً على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

و نفذت وحدات الجيش ضربات بالأسلحة المناسبة استهدفت تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم في بلدات النقير وترملا ومعرة حرمة ومعرزيتا وكفرسجنة جنوب إدلب وأوقعت العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وألحقت خسائر كبيرة بعتادهم.

و وجهت وحدات أخرى من الجيش صليات صاروخية على محاور وخطوط إمداد الإرهابيين في محيط مدينة معرة النعمان في عمق ريف إدلب الجنوبي أسفرت عن تكبيدهم خسائر بالعتاد والأفراد وذلك بالتوازي مع اشتباكات خاضها الجيش مع مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” على اتجاه قرية القصابية تحت غطاء صاروخي ومدفعي مكثف ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير منصات إطلاق صواريخ كانوا يستخدمونها في الاعتداء على المناطق الآمنة.

وأسفرت عمليات الجيش أمس عن تدمير تحصينات لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها في قريتي ميدان غزال والهبيط بريف إدلب وذلك رداً على اعتداءاتهم على المدن والبلدات بريف حماة الشمالي الغربي.