سورية و فلسطين تعلنان الاربعاء أول ايام عيد الفطر المبارك

جهينة نيوز:

أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق محمود المعراوي أن يوم الأربعاء 5-6-2019 هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال القاضي المعراوي في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم “إنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الاثنين 29 رمضان وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1440 هجري هو يوم الأربعاء الخامس من شهر حزيران لعام 2019 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر”.

و في فلسطين أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين تعذر رؤية هلال شوال و يكون غداً الثلاثاء متتم لشهر رمضان و الاربعاء أو ايام عيد الفطر