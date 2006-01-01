تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس و الاربعاء امطار في هذه المناطق

جهينة نيوز:

تستمر الأجواء الحارة نسبيا بشكل عام وشديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والبادية حتى منتصف الأسبوع الجاري نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي حراري سطحي من الجنوب الشرقي.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها في معظم المناطق بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية وأعلى من معدلاتها بقليل في المنطقة الساحلية مع أجواء سديمية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويبقى الجو صحوا وحارا بشكل عام وسديميا شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والبادية وغائما جزئيا في المنطقة الساحلية.

وتستمر درجات الحرارة الأربعاء أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو حارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة القلمون.

وحذرت المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الشمسية ومن حدوث الحرائق في المناطق المزروعة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 38/22 37/21 36/20

القنيطرة 35/19 34/18 33/18

درعا 37/23 36/22 36/22

السويداء 33/20 32/19 31/19

حمص 35/22 34/21 33/21

حماة 39/23 37/22 36/22

الحسكة 42/23 42/23 41/22

اللاذقية 28/22 27/21 26/21

طرطوس 29/21 28/20 27/20

حلب 38/22 37/21 38/20

ادلب 36/22 35/21 36/19

دير الزور 41/27 41/26 40/26

الرقة 39/23 39/24 39/23