الحزب الناصري: العدوان على مطار التيفور محاولة لدعم الإرهابيين

جهينة نيوز:

أدان الحزب العربي الديمقراطي الناصري بمصر العدوان الصهيوني أمس على مطار التيفور بريف حمص الشرقي.

وقال الحزب الناصري في بيان اليوم إن “الاعتداء الاسرائيلي يأتي في إطار سلسلة الاعتداءات التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الأراضي السورية مستهدفاً منشآت ومؤسسات الدولة” مشيراً إلى أن كيان الاحتلال ينفذ اعتداءاته هذه في محاولة منه لمساندة عملائه والتنظيمات الإرهابية وسط حالة من الصمت الدولي الرسمي العربي.

وأشار الحزب إلى أن سورية استطاعت أن تفشل هذا المخطط الصهيوني ضدها بفضل تماسكها وبسالة جيشها العقائدي الوطني.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء أمس لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.