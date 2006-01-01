عبد السلام: تحرك السعودية والإمارات عسكريا في سقطرى والمهرة يكشف طبيعة العدوان

جهينة نيوز:

قال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن “تحرك السعودية والإمارات عسكريا في محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين يكشف طبيعة العدوان على اليمن بأنه عدوان احتلال وتوسع”.

وأضاف عبد السلام في بيان له الاثنين ان “تتسلل قوى الغزو إلى المناطق النائية عن الصراع تحت لافتة إعادة الإعمار وشعبنا اليمني بكل فئاته لا تنطلي عليه تلك المزاعم الكاذبة”.

وكانت طائرات الاباتشي التابعة للعدو السعودي قصفت، في وقت سابق، قرب مواقع قبائل المهرة الرافضين لتواجد القوات العسكرية السعودية في منطقة شحن.

موقع انصار الله