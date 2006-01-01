التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلب التدقيق بحيثيات المخالفات

جهينة نيوز:

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات توجيه جهاز حماية المستهلك إلى ضرورة التقيد بعدم الدخول بشكل منفرد إلى المحال والفعاليات التجارية.

ودعت الوزارة في تعميم تلقت جهينة نيوز منه اليوم إلى توجيه جهاز حماية المستهلك لدى المديريات في المحافظات إلى ضرورة التقيد بإبراز البطاقة الرقابية والمهمة الرسمية لصاحب المحل فور الدخول للمحل التجاري والتقيد بالمهمة الممنوحة للدورية بالمكان والزمان المحددين بها وعدم تجاوزها لأي سبب كان.

كما طلبت التدقيق بحيثيات المخالفة وتدوين ظروف ضبطها وإسنادها إلى القانون والقرارات الخاصة بها وتوثيقها حسب الواقع والتعامل بشكل لائق مع أصحاب المحال والفعاليات التجارية والتصرف في حدود القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

وعملت الوزارة منذ بداية شهر رمضان المبارك على تفعيل عمل دوريات حماية المستهلك ورفدها بعناصر جديدة وتحديد مناوبات على مدار 24 ساعة لمعالجة الشكاوى الواردة والحالات الطارئة إضافة إلى فرز عناصر رقابية على الأسواق الرئيسية في مختلف المحافظات والتأكيد على استمرار عمل المخابز ووسائط النقل بشكل اعتيادي دون تعديل في الأسعار.