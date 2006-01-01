أضرار كبيرة لحقت بمركز الري والوحدة الإرشادية في قلعة المضيق جراء اعتداءات الإرهابيين

جهينة نيوز:

كشف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف عن الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت التابعة للهيئة في بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي جراء الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية قبيل اندحارها على يد الجيش العربي السوري.

وبين وسوف أن “مبنيي مركز الري والوحدة الإرشادية في البلدة تعرضا لأعمال تخريب حيث كسرت الأبواب والنوافذ وسرقت كل المحتويات والمعدات والتجهيزات فيهما إضافة إلى تدمير قنوات الري في البلدة” لافتاً إلى “استعادة إحدى الآليات الثقيلة التي تعود للهيئة وهي عبارة عن جرافة من نوع دايو سرقها الإرهابيون وتمت استعادتها بالتعاون مع الجهات المعنية بعد تحرير قلعة المضيق وطرد الإرهابيين منها”.

وأشار وسوف إلى أن عدة حرائق نشبت خلال الأيام الماضية في الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والشعير بمحيط مدينة السقيلبية وبلدتي كرناز وقلعة المضيق جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية ما أسفر عن تضرر 500 دونم مبيناً أن عناصر الإطفاء التابعين للهيئة تدخلوا بسرعة وتمكنوا من إخماد هذه الحرائق واحتوائها قبل انتقالها إلى الحقول الزراعية المجاورة.