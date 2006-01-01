خيمتا سيريتل ونينار.. تتألقان بجو رمضاني مميز

جهينة نيوز:

يحلّ شهر رمضان المبارك ضيفاً عزيزاً على السوريين، فيستقبلونه بأجمل العادات والتقاليد والطقوس الرمضانية المميزة، هذا العام وكما كل عام خيمتا سيريتل ونينار خلقتا جوهما الخاص بطابع الفرح والضحكات المرسومة على الوجوه إضافة إلى المسابقات والجوائز التي أضفت الأجواء الحماسية على الخيم.

خيمتا سيريتل ونينار الموجودتان في مطعم ديونز بوليفارد بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة وفندق شهبا حلب، استضافتا فنانين وإعلاميين وممثلين وفرق غنائية ورياضية ووجوه من المجتمع أثرت الأجواء بلمساتهم المميزة.

جوائز قيمة قدمتها شركة سيريتل للرابحين بالمسابقات التي أقامتها لهم، إضافة إلى هدايا من منتجات شركة ميلك مان مقدمة للفائزين بمسابقات خيمة سيريتل ونينار في فندق شهبا حلب، كما قامت شركة سيريتل بتوزيع جوائز برنامج الربح والمسابقات كاش مع النجوم للرابحين بالبرنامج وسط ضيوف الخيمة وزوارها.

يجدر بالذكر أن خيمة سيريتل ونينار الموجودة في فندق شهبا حلب من تنظيم شركة AD2Z ورعاية من حلو فستق حلب، شادوز للألبسة النسائية، بن ميرتا، بقوليات بيرويا، وأورانج موبايل ستور، في حين تقوم شركة Q media برعاية خيمة سيريتل ونينار في مطعم ديونز بوليفارد بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة. كما يتم نقل أجواء الخيمتين على نينار FMو نينار iTV

أجواء رمضانية أصيلة تتزين بروح العطاء والحب، تميّزت خيمتا سيريتل ونينار بها هذا العام ما جعلها وجهة عدد كبير من الزوار المحبين لكل ما هو تراثي وعميق.