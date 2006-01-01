نسور قاسيون يستأنف معسكره استعداداً لوديتي إيران وأوزبكستان.. وخريبين خارج القائمة!

جهينة نيوز

استأنف منتخب سورية للرجال لكرة القدم معسكره التدريبي مساء أمس على ملعب الفيحاء بدمشق استعدادا لخوض المباراتين الوديتين مع المنتخبين الإيراني والأوزبكي في السادس والحادي عشر من الشهر الجاري على التوالي وذلك تحضيرا لتصفيات آسيا وكأس العالم في شهر أيلول المقبل.

وركز المدرب فجر ابراهيم في الحصة التدريبية على بعض التمارين الخاصة بالهجوم والضغط على مستحوذ الكرة إضافة الى بعض الجمل التكتيكية التي تمت ترجمتها من خلال تقسيمة بين اللاعبين وتمارين خاصة بحراس المرمى بإشراف المدرب والمحاضر الآسيوي ماهر بيرقدار.

ويختتم المنتخب تدريباته اليوم عبر حصة تدريبية مسائية على أن يغادر غدا الى طهران تحضيرا للقاء نظيره الإيراني يوم الخميس القادم على ملعب ازادي الدولي عند الساعة السادسة والربع بتوقيت دمشق.

وتم اعتماد اللاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين وهم ابراهيم عالمة وأحمد مدنية وأحمد أشقر وشعيب العلي وخالد المبيض ومحمد المرمور وعبد الملك عنيزان ومحمد الواكد وفراس الخطيب وحميد ميدو وأحمد ديب وأحمد الأحمد وخالد الحجي عثمان وتامر حاج محمد ومحمود المواس وأحمد الصالح وعمرو الميداني ومؤيد العجان وعلاء الشبلي ومحمد زاهر الميداني وعمر السومة وعمرو جنيات.

ويغيب عن القائمة محمد عثمان وسعد أحمد ومازن العيس للإصابة وحسين جويد لعدم جهوزيته الفنية بينما تم استبعاد عمر خريبين من القائمة بناء على اقتراح الجهازين الفني والاداري لاعتذاره عن الالتحاق ببعثة المنتخب.

يذكر أن الجهاز الإداري والفني للمنتخب يتألف من رضوان شيخ حسن مديرا للمنتخب وإياد مندو مديرا إداريا وفجر ابراهيم مدربا ورضوان الأبرش ومحمد غسان معتوق مساعدين للمدرب وماهر بيرقدار مدربا لحراس المرمى وابراهيم سلامة إداريا ورفيق المصري معالجا فيزيائيا ووسام غيبور مدلكا وبشار محمد منسقا إعلاميا ومحمد رامي كيال محللا للأداء ومنهل برازي واحسان ابراهيم مسؤولي تجهيزات.