خلال يومين.. السورية للحبوب اشترت أكثر من 9 آلاف طن من الأقماح

جهينة نيوز

بدأت مراكز المؤسسة السورية للحبوب بالمحافظات استلام وشراء محصول القمح من الفلاحين والمنتجين حيث بلغت الكمية المستلمة خلال يومين نحو 9500 طن.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم في تصريح صحفي أنه تم شراء كمية 9486 طناً من محافظات حمص وحماة وطرطوس والحسكة.

وأكد قاسم أن عملية دفع قيمة المحصول الذي يسلمه الفلاح لمراكز المؤسسة تسدد خلال 72 ساعة دون تأخير مشيرا إلى أن عملية شراء القمح تتم بيسر وسهولة بعد أن قامت المؤسسة بتجهيز جميع مراكزها وتقديم مختلف احتياجات الفلاحين لزوم تسليم المحصول.

وتم تخصيص 400 مليار ليرة لشراء القمح بعد رفع سعر الاستلام إلى 185 ألف ليرة بزيادة 10 آلاف ليرة للطن الواحد إضافة إلى تجهيز 40 مركزا لتسويق واستلام القمح في مختلف المحافظات.