أستاذ في الجغرافية بجامعة سعودية يقول أن آدم ليس أول البشر

الإثنين, 3 حزيران 2019 الساعة 12:47 | مجتمع, أخبار المجتمع

أستاذ في الجغرافية بجامعة سعودية يقول أن آدم ليس أول البشر

جهينة نيوز

قال ” عبد الله المسند ” أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في لقاء معه عبر برنامج ” الليوان على قناة روتانا خليجية أن سيدنا آدم عليه السلام ليس أول البشر وأن هناك كائنات بشرية عاقلة سبقت وجود سيدنا آدم مستدلا بالآية الكريمة ” وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ” .

وعلق ” المسند ” على الآية بأن الملائكة سألت الله عز وجل بأنه سيجعل من يفسد ويسفك الدماء مما يدل على أن الكائنات التي كانت موجودة قبل سيدنا آدم كانت عاقلة .

كما أن كلمة ” خليفة ” تدل على وجود من سبق سيدنا آدم وهو خلفا لهم .

وأضاف أن في كتاب ” البداية والنهاية ” لابن كثير ورد ان قبل آدم كان هناك أمتان تتقاتلان وسلط الله عليهما الجن وقتلهم وأن علماء الآثار في إثيوبيا اكتشفوا آثارا لهذه الكائنات .


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