بريطانيا مستعدة لسماع الولايات المتحدة بشأن هواوي

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الاثنين، أن بلاده مهتمة برأي الولايات المتحدة بشأن مخاطر استخدام شبكات الجيل الخامس التي تؤسسها شركة هواوي الصينية، وأنها لا ترغب في الاعتماد بشكل مفرط على دولة ثالثة في تقنيات تكنولوجية محددة.

ونقلت صحيفة " تلغراف" البريطانية كلام وزير الخارجية البريطاني هانت الذي قال: "نتابع بعناية كل ما تقوله الولايات المتحدة عن المسائل المتعلقة بشركة هواوي وسنسمع بدقة لما يقولون".

وأضاف هانت: "لم نتخذ قرارنا النهائي لكننا أوضحنا أننا ندرس المسائل الفنية، أي كيفية ضمان عدم وجود باب خلفي يتيح لدولة ثالثة استغلال شبكات الجيل الخامس في التجسس علينا".

وتابع هانت، قائلا: " أما عن المسائل الاستراتيجية فيجب أن نضمن عدم الاعتماد تقنيا بشكل مفرط على دولة ثالثة فيما يتعلق بهذه التكنولوجيا الحيوية للغاية".