إنتاج المخابز مستمر طيلة أيام العيد

جهينة نيوز

أكدت مصادر في الشركة العامة للمخابز استمرار المخابز التابعة لها بالعمل طيلة أيام عيد الفطر بالتناوب فيما بينها وذلك لتأمين مادة الخبز للمواطنين في جميع المحافظات مشيرة إلى أن الإنتاج اليومي للمخابز يصل إلى 2700 طن تقريباً.

المصادر أشارت إلى أن عدد المخابز العاملة في ارتفاع فهناك 180 مخبزاً عاملاً و 252 خط إنتاج إضافة إلى المخابز المتنقلة، وتعتبر المخابز المتنقلة تجربة رائدة بتصنيع مخابز متنقلة على عربة نقالة وهو يمثل خط إنتاج كامل يستخدم للحالات الطارئة كالمناطق المحررة من الإرهاب ريثما يتم ترميم المخابز بها أو المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ومفاجئة.

ولفتت المصادر إلى وجود حوالي 138 كشكاً لبيع الخبز كوسيلة إضافية للحصول على مادة الخبز وهي موزعة في كافة المحافظات ، حيث يتم توريد الخبز إليها يومياً من مخابز الفروع وجرى في الوقت القريب وضع كشكين إضافين بالخدمة بمدينة دمشق كما هناك حوالي 25 كشكاً قيد الإنجاز في ريف دمشق.

ونوهت تلك المصادر إلى أنه جرى مؤخراً تركيب آلة جمع الخبز في عدد كبير من مخابز الشركة ما يسهم بتوفير الكثير من الجهد والوقت وذلك خلال عملية مؤتمتة حديثة.

وفيما يتعلق بإحداث مخابز جديدة تابعة للشركة بينت المصادر أنه يتم حالياً العمل على استكمال إحداث مخابز جديدة في محافظة حمص مخابز صدد والزهراء وعناز وفي حماة مخابز شطحة وعين الكروم وربيعة، وفي حلب تل بلاط بينما تم إحداث مخابز في اللاذقية بمنطقة عين الشرقية وعين التينة والغرا، وفي طرطوس كل من الحاطرية ورمانة المشايخ وحيلاتا.

المصادر ذكرت أن عدد المخابز المتوقفة نتيجة الاعتداءات الإرهابية 91 مخبزاً والخطوط المتوقفة 141 خط إنتاج حيث تعمل المخابز بنظامي الإدارة والإشراف وتنتشر على مساحة القطر ويتبع للشركة 13 فرعاً.