"الشرق الأوسط": صفقة ستعقدها واشنطن على موسكو حول سوريا في القدس!

جهينة نيوز

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن اجتماعا سيضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي سيعقد قريبا في القدس لبحث الملف السوري، وسيركز على الوجود الإيراني في هذا البلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية، أنه من المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيراه الروسي، نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي، مئير بن شبات، بعد أيام في القدس، وأن مستقبل الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف الرئيس على جدول الأعمال بحسب الصحيفة.

وقالت "الشرق الأوسط"، أمس الأحد نقلا عن هذه المصادر، التي لم تشر إلى أسمائها إن الاجتماع سيعقد تحت عنوان "مناقشة الأمن الإقليمي"، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إجراء هذا اللقاء يأتي بناء على تفاهم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضرورة "إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل".

وحسب المصادر، فإن واشنطن ستقترح "خريطة طريق" تهدف من خلالها إلى حث روسيا على اتخاذ "إجراءات ملموسة" تتعلق بضبط دور إيران والعملية السياسية في سوريا مثل تشكيل اللجنة الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.