الحوثيون يستهدفون حفل ل "قوات التحالف" والجيش اليمني في عدن بطائرة مفخخة

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الأحد، شن هجوم جوي جديد على قوات للتحالف العربي والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوما بطائرة قاصف 2 كي على حفل وعرض عسكري لقوات التحالف والجيش اليمني في معسكر راس عباس في مديرية البريقة غرب عدن.

ومعسكر رأس عباس، تدريبي خرج العديد من الدفع العسكرية والأمنية في الجيش اليمني.

ويعد الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" على معسكرات التحالف والجيش اليمني في عدن هو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، حيث أعلنت الجماعة في 25 أبريل الماضي استهداف مقر قيادة التحالف في البريقة بطائرة مسيرة مماثلة نوع قاصف 2k.

واستهدفت جماعة "أنصار الله" بطائرة مسيرة مفخخة من ذات النوع، في العاشر من يناير الماضي، عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 عسكريا بينهم اثنان من قيادات الصف الأول في الجيش اليمني، هما نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح.